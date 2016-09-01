Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Петербургское отделение КПРФ попытается снять с выборов партию «Коммунисты России» через обращение в Верховный суд РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 1 сентября лидер городской парторганизации Ольга Ходунова.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Реклама КПРФ

Исковое заявление было зарегистрировано 30 августа. КПРФ требует отменить постановление Центральной избирательной комиссии и последовавшее за ним решение городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга о регистрации партсписка «Коммунистов России» на выборах в Законодательное собрание.

Напомним, тогда ЦИК указал, что Горизбирком признал бракованными слишком большое количество подписей в поддержку «КР» на основании некорректно проведенной экспертизы миграционной службы. В частности, напротив «недостоверных» подписей не указывалось, какие именно данные избирателя не соответствуют действительности. В том числе по этому же основанию на выборах в парламент Петербурга были восстановлены партии ПАРНАС и «РОТ Фронт».

Ольга Ходунова считает, что первоначальное решение Горизбиркома об отказе «Коммунистам России» в регистрации находится в рамках правового поля.

«ЦИК же отменил его, не проводя дополнительных проверок, просто на основании того, что органы якобы предоставили неполные данные. Но с точки зрения закона достаточно любой неточности — будь то недостоверность фамилии или номера паспорта — чтобы признать подпись не соответствующей нормам права. Именно поэтому мы и обратились в Верховный суд», — пояснила Ходунова.

Она добавила, что петербургское отделение КПРФ намерено обращаться по этому вопросу и в Городской суд Санкт-Петербурга.

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Напомним, в выборах в городской парламент Санкт-Петербурга 18 сентября участвуют девять партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», а также непарламентские ПАРНАС, «Коммунисты России», Партия роста и «РОТ Фронт».

В единый день голосования, 18 сентября 2016 года, пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга на очередной пятилетний срок. Из 50 депутатов 25 избирается по партийным спискам по единому округу, еще столько же — по 25 одномандатным округам.

Политическая партия «Коммунисты России» была создана путем преобразования действующей с 2009 года одноименной общероссийской общественной организации. Зарегистрирована как партия Минюстом России 18 июня 2012 года. Идеология партии — марксизм-ленинизм.