Либревиль, 1 сентября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Кандидат на пост главы Габона Жан Пин заявил 1 сентября, что ситуация в Габоне обострилась после объявления победы на президентских выборах Али Бонго, с которой Пин не согласен, сообщает L’Express.

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С таким заявлением он выступил в ходе телефонного интервью с изданием, в ходе которого он осудил беспорядки, происходящие в столице центральноафриканской страны. По словам Пина, штаб-квартира оппозиционного лидера подверглась штурму в ночь на 1 сентября со стороны властей, в результате чего погибло два человека.

«Мою штаб-квартиру обстреляли из вертолета. Президентская гвардия, полиция и некоторые наемные формирования захватили её. Мы зарегистрировали факт гибели двух людей, а также большое число раненых», — отметил Пин.

Несмотря на действия властей страны, сообщает Пин, ему удалось избежать захвата в ходе штурма его штаба. В данный момент, по его словам, он находится «в безопасности».

Потерпевший поражение на выборах кандидат призывает к пересчету голосов в присутствии международных наблюдателей, «участок за участком».

Пин связывает тот факт, что Али Бонго всего на 6 тыс. голосов опередил его, с тем, что избранный президент «максимальным образом» манипулировал избирательным процессом в своей родной провинции Верхнее Огове, где он «купил наблюдателей и секретарей».