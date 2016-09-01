Рефтинский, Свердловская область, 1 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Свердловской области силовики и чиновники ломают голову над тем, почему из Рефтинского специального училища закрытого типа сбежали трудные подростки. Всего училище покинули 46 юнцов — кто-то минуя контрольно-пропускной пункт, а многие — перепрыгнув через забор. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что поводом для ЧП стало недовольство молодых людей режимом содержания.

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Инцидент произошёл 31 августа около 20:40 по местному времени (18:40 мск). В порыве горячего протеста молодые граждане перебили керамическую посуду на кухне. А затем они убежали через забор и контрольный пункт. Почти все сбежавшие уже возвращёны в спецучилище, сообщили в свердловской полиции.

Отметим, из этого училища ранее уже были массовые побеги. В октябре 2011 года сбежали 16 подростков. Но позднее они сами вернулись назад. А в 2012 году воспитанники устроили погром. Одной из причин таких действий может быть жёсткий, но вполне оправданный в этом учреждении закрытого типа режим. Здесь воспитанникам запрещают курить и накладывают на них ещё ряд ограничений.

Из числа сбежавших 31 августа большинство попали в спецучилище за кражи. Не исключено, что они заранее планировали побег. Как пишет «Комсомольская правда», на кухне отроки стучали стульями и били посуду. А когда угомонить их попытались охранники, молодые люди бросились к забору и перепрыгнули через него. Здесь им пригодился взятый на кухне стул.

Что касается причин произошедшего, то с этим сложнее. Официально, подростки протестовали против режима содержания. Ещё одна версия — им просто не хотелось учиться. И перед самым Днём знаний они взяли и сбежали подальше от учебников. Кроме того, не исключено, что своим поступком подростки пытались обратить внимание на противоправные действия со стороны персонала.

Буквально в конце августа прокуратура отчиталась о том, что в суд направлено уголовное дело в отношении заместителя директора Рефтинского училища. Сергей Бакшаев обвиняется в избиении воспитанников. По версии следствия, детей и подростков он избивал неоднократно в промежутке с февраля 2014 по декабрь 2015 года. Это он делал, в том числе для того, чтобы получить информацию о наличии у них запрещённых предметов, в частности, сотовых телефонов.

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27 августа 2015 года в своём рабочем кабинете Сергей Бакшаев ударил подростка, 1999 года рождения, бильярдным кием и разделочной доской по рукам и ногам, заявляет следствие. А другого воспитанника он якобы схватил за шею и сжимал её. Сейчас сотрудник находится под домашним арестом. Ему грозит до 10 лет заключения.