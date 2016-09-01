Москва, 1 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. В новом законопроекте правительства о садовых и дачных товариществах много противоречивого и непонятного, в случае его принятия он не будет работать. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия», глава московского Союза садоводов Андрей Туманов, комментируя внесенный правительством законопроект, содержащий, в частности, норму о субсидиарной ответственности членов товарищества по долгам при банкротстве.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Выходные на даче

«В законопроекте все нормы спорные. В любом садоводческом товариществе процентов 10% вообще не платят, есть люди, которые вышли из товарищества, но пользуются его услугами. Это такой темный лес, наводить порядок нужно, но то, что декларирует этот закон, — это не наведение порядка, а некий имитационный марафет», — отметил депутат.

Процедура банкротства, прописанная в законопроекте, вызывает вопросы, говорит Туманов. «Мне не понятно, как будет идти банкротство по этому законопроекту. Большинство садоводческих товариществ работают в серой сфере, не показывая официально свой оборот. У них оборот складывается из членских взносов, и некоторые вещи в садоводческом товариществе облагаются налогами, в частности, за людей, работающих в товариществе, надо платить взносы в ФСС. А раньше на это была льгота, и сейчас люди пытаются уйти от налогообложения — считают, что бюджет, формируемый из взносов людей, облагается налогом несправедливо», — пояснил он. Документ не дает ответа на вопрос, о каком банкротстве идет речь — о случаях, когда за что-то официально не заплачено или о случаях серых неофициальных схем, констатирует депутат.

При этом Туманов подчеркнул, что прецедентов денежных банкротств садоводческих товариществ практически неизвестно. «Товарищество лишают статуса потому, что оно не сдает отчеты, либо оно просто разваливается, потому что никто не хочет становиться председателем, либо оно не собирает легитимное собрание», — рассказал он.

При этом механизм субсидиарной ответственности за долги членов товарищества несовершенен, полагает депутат «Справедливой России. «Решение проблемы неплательщиков одно — по Гражданскому кодексу, взыскание через суд. Не должно быть механизма субсидиарной ответственности. Если человек не платит взносы, товарищество подает на него в суд и через суд взыскивает — иного механизма нет», — считает Туманов.

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По его мнению, законопроект готовился не лучшим образом. «У меня сложилось впечатление, как готовился этот законопроект — из интернета надергали очень много, с форумов, в тексте декларируется решение ряда проблем, но никаких механизмов, рычагов их решения я там не вижу — их нет. Если сейчас действующий закон о садоводческих и огороднических хозяйствах не работает, то и новый закон не заработает — там еще больше противоречивого и непонятного», — считает Туманов.

Депутат высказал предположение, что законопроект появился как ответ на поручения президента РФ по данному вопросу. «По-видимому, какое-то давление от контрольного управления идет, и правительство решило просто поставить галочку, что вот они выполнены», — полагает парламентарий.

Туманов пояснил, что профессиональное сообщество выступило с критикой документа. «Законопроект МЭР висел на сайте уже около года, всеми высмеянный и раскритикованный профессиональным сообществом. Я думал, что про него уже все забыли», — сказал он, подчеркнув, что текст законопроекта демонстрирует непонимание жизни садоводческих товариществ.

Парламентарий заверил, что в Думе будет выступать против законопроекта. «Конечно, я против. Все профессиональное сообщество против. Единственный, кто за, — это министерство экономического развития», — резюмировал он.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о дачных хозяйствах. Одним из пунктов в документе прописано, что в случае банкротства товарищества «имущество и земельный участок общего пользования должны быть переданы в собственность бывших членов товарищества пропорционально площади принадлежащих им садовых, огородных или дачных участков вне зависимости от того, являлись ли данные лица учредителями товарищества и размера их взносов». Бывшие члены товарищества несут субсидиарную ответственность по долгам товарищества в пределах стоимости переданного им имущества. В экспертном сообществе полагают, что есть опасность, что дисциплинированные дачники теперь будут расплачиваться личным имуществом и деньгами за непорядочных соседей, которые воруют электричество и не платят взносы.