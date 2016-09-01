Москва, 1 сентября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Уровень самообеспеченности Хабаровского края по зерну, мясу и молоку существенно ниже среднероссийских показателей — не превышает 20%, овощами жители края обеспечены на треть. Необходимо пересмотреть подходы по развитию сельского хозяйства в крае и добиться повышения эффективности производства. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев вовремя рабочего визита в Хабаровский край, сообщили в Минсельхозе.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

«Необходимо закрепить положительный опыт привлечения инвестиций в овощеводство и распространить его на другие приоритетные направления сельского хозяйства», — отметил Ткачев и обещал «полную поддержку инвесторам», стремящимся использовать потенциал АПК Дальнего Востока.

Глава Минсельхоза России напомнил, что введены повышающие коэффициенты по софинансированию мер государственной поддержки для регионов Дальнего Востока по ряду направлений.

Так, размер возмещения прямых понесенных затрат на создание и модернизацию молочных и тепличных комплексов, хранилищ сельхозпродукции, строительство ОРЦ составляет 25% (в целом по России — 20%), на создание и модернизацию селекционно-генетических центров молочного направления — 35% (по России — 30%).

В 2015 году увеличена скидка на сельхозтехнику до 25% для российских сельхозпроизводителей, а для Крыма, Сибири и Дальнего Востока до 30%.

Введены повышающие коэффициенты для регионов Дальнего Востока по субсидиям на 1 кг молока, на поддержку племенного животноводства, оленеводства, комплексное обустройство сельских территорий.

«Все эти меры направлены на решение важнейшей задачи — обеспечить продовольственную безопасность в регионе», — подчеркнул глава Минсельхоза.

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