Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» информирует о новичках команды. Так, за минувшие сутки были подписаны контракты с шестью игроками. Среди них — игрок сборной России и участник Евро-2016. Об этом ИА REGNUM 1 сентября сообщили в пресс-службе клуба.

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Теперь цвета ростовского клуба будут защищать (в прямом смысле этого слова) Владимир Гранат из столичного «Спартака». Он является воспитанником «Локомотива» из Улан-Удэ, в своё время играл за «Звезду», «Сибирь», «Динамо». Провел девять матчей в составе сборной России.

Стоит отметить, что Гранат уже заключал контракт с «Ростовом». Игрока столичного «Динамо» донской клуб арендовал еще во время зимней паузы в чемпионате России в сезоне 2014/15, но из-за травмы, полученной на одной из тренировок, ни разу не сыграл. Тогда команда чуть не вылетела из премьер-лиги.

Еще один защитник «Ростова» — воспитанник «Горицы», игрок ФК «Горица», «Лозанна-Спорт», «Бней Сахнин», «Динамо» (Бухарест) Миха Мевля.

Также «Ростов» подписал хавбека сборной Румынии, участника Евро-2016 — Андрея Препелицэ. Он трижды выигрывал национальный чемпионат в составе клуба «Стяуа». Донской коллектив также подписал контракт со знакомым полузащитником Максимом Григорьевым, выступающим ранее за московские «Спартак» и «Локомотив». Хавбек провёл четыре матча за сборную России.

Напомним, что накануне стало известно о том, что «Ростов» пополнили вратарь «Спартака» Иван Комиссаров и защитник из Сенегала Папа Гуйе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, покинул «Ростов» и перешёл в «Зенит» защитник Иван Новосельцев — автор первого гола в РФПЛ в сезоне 2016/17. Новосельцев перешёл в «Ростов» в начале 2015 года. В составе жёлто-синих под руководством Курбана Бердыева Новосельцев стал серебряным призером чемпионата России по итогам сезона 2015/16. Кроме того, защитник помог желто-синим пробиться в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. В этом году защитник был вызван в сборную России, в составе которой провел товарищеский матч с командой Турции (0:0).