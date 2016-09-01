Вашингтон, 1 сентября, 2016, 08:45 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Тот факт, что некоторые СМИ готовы отбросить фундаментальные принципы журналистики, когда речь идет об определенных событиях и личностях, вызывает крайнее беспокойство, пишет редакция National Interest.

Издание отмечает, что журналист, в частности, The New York Times Джим Рутенберг недавно заявил, что у представителей прессы нет иного выбора, как оставить «нормальные» стандарты журналистики при освещении предвыборной кампании кандидата-республиканца Дональда Трампа, поскольку он, по мнению Рутенберга, «проводит свою кампанию таким образом, какого мы обычно не видели». Трудно придумать более тревожное заявление.

Подход Рутенберга, которому следуют многие другие представители прессы США, особенно очевиден не только, когда речь идет о Трампе, но также когда дело касается президента России Владимира Путина. Комбинация Путина и Трампа, кажется, вынуждает журналистов забывать о своей объективности и необходимых стандартах предоставления доказательств.

Несмотря на недостатки Трампа как кандидата на пост президента или недостатки Хиллари Клинтон, раз на то пошло дело, — как отдельные журналисты могут посчитать, что их работа имеет столь большое значение, что они могут решать, когда им применять «нормальные» стандарты, а когда нет?

Если представители прессы устанавливают свои собственные стандарты, они стирают грань между журнализмом и пропагандой. В рамках этого подхода журналисты превращаются в собрание отдельных противников реальных и вымышленных зол, которые часто имеют под собой мало фактической основы. Стоит также отметить, что когда большое число американских журналистов забывает о стандартах профессии при освещении той или иной темы, наносится вред объективности публичных дебатов, страдают и политика, и общество США.

По словам известного писателя и журналиста Уолтера Липпмана, «самой разрушительной формой неправды являются софистика и пропаганда со стороны тех, чья профессия состоит в том, чтобы освещать события». Угрозы, о которых говорил Липпман, проявились особенно отчетливо в период, предшествующий вторжению США в Ирак. И вот история повторяется.

По мнению National Interest, Россия на сегодняшний день представляет серьёзную проблему для национальной безопасности США, и часто для её сдерживания нужно идти на жесткие меры. Но именно поэтому ответные шаги США должны основываться на объективной информации — что практически невозможно в условиях, когда попытки проанализировать и описать мотивы поведения России сразу же называются «пророссийскими».

Одним из таких примеров стала статья журналиста Newsweek Оуэна Мэттьюса «Как Владимир Путин использует Дональда Трампа для продвижения своих интересов». Редакция National Interest обращает внимание, что Мэттьюс выступает с нападками на Центр национальных интересов (ЦНИ) (Center for the National Interest — аналитический центр, выпускающий журнал National Interest), не удосужившись даже связаться с его сотрудниками для того, чтобы они подтвердили высказанные им позиции. В своей статье Мэттьюс называет издание «занимающим сильно пророссийские позиции аналитическим центром в Вашингтоне».

«ЦНИ на протяжении долгого времени работал с поддерживаемый Кремлем Институтом демократии и сотрудничества (ИДС) — аналитическим центром в Нью-Йорке, чьей целью является продвижение интересов Москвы», — пишет Мэттьюс в статье для Newsweek.

«В мае 2014 года оба учреждения провели совместную пресс-конференцию, на которой защищалась позиция России на Украине», — добавил он, подчёркивая, что в апреле нынешнего года Дональд Трамп выбрал ЦНИ в качестве площадки для своей крупной внешнеполитической речи, на которой присутствовал в том числе и посол России Сергей Кисляк.

В свою очередь, National Interest отмечает, что, несмотря на то, что первым долгом журналиста является предоставление объективной картины событий, Мэттьюс этого не делает. Его редакторы, получается, безразличны к тому, что он с упоением отбрасывает фундаментальные принципы журналистики. Или же они согласны с Рутенбергом, что когда речь заходит о Путине и Трампе или других, которые им не нравятся, «нормальные» принципы журналистики неприменимы.

Далее выясняется, что Мэттьюс основывает свою статью на одной заметке в Politico, написанной Джеймсом Кирчиком — который не создает впечатления очень объективного источника, поскольку он не видит проблемы в том, чтобы бить себя в грудь, призывая к демократии за границей, но при этом оправдывает военный переворот в США в случае избрания Трампа президентом.

National Interest обращает внимание на то, что не было никакой «совместной пресс-конференции» между ЦНИ и ИДС. На мероприятии выступал директор института, но это не была ни «совместная», ни «пресс-конференция», которая также не защищала позиции России на Украине.

Тот факт, что Мэттьюс пытается найти скрытый смысл в том, что на мероприятии присутствовал посол России в США, говорит о многом: прояви журналист хоть немного усердия, он бы узнал, что на мероприятии присутствовали послы трех других стран — Италии, Филиппин и Сингапура. По всей видимости, Мэттьюсу это было уже неинтересно, когда он нашел что-то, что могло показаться подозрительным.

Однако что такого подозрительного может быть в том, что посол России присутствовал на мероприятии, где с речью выступал один из кандидатов на пост главы Белого дома? Как журналист, работающий в Москве, может освещать события, не общаясь вообще с официальными лицами России и другими источниками, связанными с правительством России? Граждане США же хотят, чтобы американские журналисты имели связи и были хорошо информированы.

Того же граждане США хотят и от своих аналитических центров, в задачи которых входит проведение независимых исследований на благо общественности и для политиков США. Официальные лица США стремятся к тому, чтобы между аналитическими центрами и университетами США и России был неофициальный диалог. Этого хотят даже наиболее жестко настроенные по отношению к Москве лица, такие как бывший командующий НАТО генерал Филип Бридлав.

В свою очередь, такие, как Мэттьюс, кажется, представляют себе США страной, где журналисты не должны быть объективными, а аналитическим центрам и экспертам грозят обвинения в измене, если они пригласят посла на речь, не говоря о том, чтобы проводить тщательные исследования и честный анализ при сотрудничестве с «нежеланными» иностранцами.