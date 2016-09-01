Москва, 1 сентября, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Российский рубль 31 августа снова оказался под влиянием динамики цен на нефть, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Хотя в первой половине дня пара USD/RUB даже предпринимала попытки к снижению. Но после того, как падение Brent ускорилось, котировки поднимались до отметки 65,24.

ИА REGNUM Рубль

«Не на пользу российской валюте идут и ожидания ужесточения монетарной политики Федрезервом, которые подкрепляются неплохой статистикой из США. Если Brent останется под давлением, пара USD/RUB все же пощупает уровень 65,50 рубля за доллар. Хотя все же не исключено, что сегодня, 1 сентября, энергоноситель откатится от локального минимума, что вернет USD/RUB к 64,30», — считает эксперт.

Читайте также: «Доллар: импульс к росту»

Как сообщает ИА REGNUM, официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 31 августа, вырос на 34,63 копейки и составил 65,25 рубля, курс евро поднялся на 18,46 копейки — до 72,68 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 1 сентября увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 27,4 копейки — до 68,59 рубля.