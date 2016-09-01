Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2016, 04:00 — ИА Регнум. Представители международной организации вступились за индейцев, воюющих против нефтяников — на стороне племени сиу выступает ООН. Об этом 1 сентября, со ссылкой на официальное обращение международной организации, сообщает Associated Press.

Чарльз Дис. Группа сиу

Представители Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов в среду выступили с обращением к президенту США Бараку Обаме, в котором потребовали прекратить репрессии против племени сиу и действовать согласно ратифицированной США Декларации ООН о правах коренных народов.

Председатель Форума Альваро Поп Ac призвал американское правительство «обеспечить справедливый, независимый, беспристрастный, открытый и прозрачный процесс» урегулирования отношений между индейцами и нефтяной компанией, строящей нефтепровод на землях коренных американцев. По его словам, Обама обязан предпринять все усилия, чтобы «избежать эскалации насилия и дальнейших нарушений прав человека».

Участники форума напоминают, что Декларация ООН, ратифицированная США в 2010 году, имеет основополагающее значение при взаимодействии с коренными народами. Согласно статье 19 декларации, правительства и местные органы власти обязаны «добросовестно сотрудничать» и «консультироваться» с коренными народами, прежде чем принимать административные и законодательные меры, затрагивающие их интересы. Представители ООН считают, что в отношении племени сиу этого сделано не было.

Индейцы племени сиу уже несколько месяцев выступают против строительства нефтепровода техасской компании Energy Transfer Partners на территории резервации Стэндин Рок в Северной Дакоте. Нефтепровод длиной 1886 километров и стоимостью $3,8 млрд должен пересечь штаты Северная и Южная Дакота, Айова и Иллинойс. Всё это — земли, на которых расположено большое число резерваций коренных американцев.

Протест, к которому подключились экологи, в конце августа перерос в настоящую «войну» индейцев против нефтяников — с блокированием дорог, нападениями на стройплощадки и массовыми задержаниями активистов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе последнего столкновения индейцев и полиции в Стэндин Рок, которое произошло 31 августа, было задержано около 20 активистов.

Ещё до заявления ООН коренных американцев поддержал «Гринпис» и звезды Голливуда Сьюзан Сарандон и Леонардо Ди Каприо, но правительство Барака Обамы не стало закрывать многомиллиардный проект. Тем не менее, сегодня журналистам стало известно, что после заявления ООН строительство нефтепровода временно «заморожено» — вполне возможно, у племени сиу появился шанс на победу с «нефтяными гигантами».