Мадрид, 1 сентября, 2016, 02:25 — ИА Регнум. Парламент Испании не утвердил на должность премьера Мариано Рахоя, сообщает Reuters 1 сентября.

European People's Party Мариано Рахой

Сообщается, что исполняющий обязанности председательства правительства Мариано Рахой, представитель «Народной партии», не набрал необходимого количества голосов. В пятницу предстоит второе голосование, после чего может решаться вопрос о досрочных выборах депутатов в Испании.

Для победы в первом туре Рахой должен был получить поддержку 176 из 350 членов парламента, однако этого не случилось — против и.о. главы правительства выступили социалисты. Повторное голосование состоится 2 сентября, для победы в нем достаточно будет простого большинства голосов. Если же и в пятницу голосование не принесет результата, легитимный Кабинет министров так и не будет сформирован. В этом случае стране предстоят третьи выборы парламента за год, сообщают журналисты.

Политическая неопределенность в Испании длится уже восемь месяцев. Депутаты из правоцентристской «Народной партии» и социалисты из «Унидос подемос» не могут добиться единства по ключевым вопросам. Так, вопрос назначения премьер-министра уже рассматривался парламентом в декабре 2015 и июне 2016 года, но так и не был решен, что в обоих случаях привело к досрочным парламентским выборам.