Скопье, 1 сентября, 2016, 02:01 — ИА Регнум. Лидеры четырёх основных политических партий Македонии по итогам многочасовых переговоров 31 августа достигли договорённости о новой дате внеочередных парламентских выборов. На этот раз они назначены на 11 декабря 2016 года, передаёт «Македонское информационное агентство».

Скопье, Македония

В переговорах принимали участие лидер партии ВМРО-ДПМНЕ, экс-премьер Никола Груевский, глава оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев, а также лидеры представляющих интересы албанского населения Македонии «Демократического союза за интеграцию» и «Демократической партии албанцев» Али Ахмети и Мендух Тачи. Также на встрече присутствовал посол США в Македонии ДжесБейли.

По сообщениям СМИ, Никола Груевский первым покинул заседание, объявив, что его партия принимает все предложения оппозиции, причём с единственной целью — чтобы у СДСМ не было никаких оснований в очередной раз требовать отсрочки голосования. Он подчеркнул, что его партия, как ранее в апреле и в июне, готова к выборам. Отметим, что опросы общественного мнения говорят об убедительном преимуществе правящей партии ВМРО-ДПМНЕ, её отрыв от СДСМ составляет более 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция в Македонии во главе с Зораном Заевым не согласилась с результатами парламентских выборов, которые состоялись в апреле 2014 года, заявив, что они были сфальсифицированы. СДСМ обвинил министров от правящей партии ВМРО-ДПМНЕ в коррупции и причастности к уголовным преступлениям. Премьер-министр и лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский отверг все обвинения и со своей стороны обвинил Заева в попытках прийти к власти в стране недемократическим способом. Противоречия между сторонниками правящей партии и оппозиции весной 2015 года привели к парламентскому кризису и массовым акциям протеста в Скопье.

Стороны приступили к переговорам при активном участии еврокомиссара по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнеса Хана и послов США и Великобритании в Македонии, результатом которых стало достижение договорённости о проведении 24 апреля 2016 года внеочередных парламентских выборов в стране. Позднее оппозиция заявила, что для подготовки к прозрачным выборам требуется большее время, и голосование было решено перенести на 5 июня. Однако и эту дату оппозиция позднее отвергла.