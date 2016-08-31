Анталья, Турция, 1 сентября, 2016, 00:19 — ИА Регнум. Товарищеский матч между сборными России и Турции по футболу, проходивший 31 августа в турецкой Анталье, завершился вничью со счётом 0:0.

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На протяжении матча обе команды продемонстрировали несколько опасных моментов, один из которых в середине второго тайма завершился мячом в воротах сборной России, однако гол не был засчитан из-за положения «вне игры».

Напомним, что для российской команды это был первый матч под руководством Станислава Черчесова на посту главного тренера. 6 сентября Россия сыграет против Ганы на стадионе «Локомотив» в Москве.

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