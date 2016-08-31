Ростов-на-Дону, 31 августа, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Состав футбольного клуба «Ростов» пополнили голкипер столичного «Спартака» и защитник из Сенегала, в последние годы выступающий за клубы Украины. Теперь желто-синие цвета донского коллектива будут защищать Иван Комиссаров и Папа Гуйе. Об этом ИА REGNUM 31 августа сообщили в пресс-службе клуба.

fc-rostov.ru Основной состав «Ростова»

На какой срок заключены контракты, не уточняется. Известно, что голкипер защищал ворота таких футбольных дружин, как «Томь», «Выбор-Курбатово» и «Черноморец». Гуйе играл за сенегальский «Дуан», а затем «Волынь», «Металлист» и «Днепр».

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Кириченко не исключил, что ФК «Ростов» покинет костяк командыОтметим, что не так давно в «Ростов» перешёл полузащитник питерского «Зенита» Валерий Ярошенко. В различных СМИ сообщалось о заинтересованности желто-синих в хавбеке из «Скендербеу» Лиридона Лятифи.

Напомним, что пять игроков из стана ростовчан сыграют товарищеский матч с Турцией в составе сборной России. Также вызваны в свои национальные сборные ещё шесть футболистов.

Добавим, что ФК «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ. Впереди у подопечных Дмитрий Кириченко встреча с «Крыльями Советов», назначенная на 9 сентября.