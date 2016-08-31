Санкт-Петербург, 31 августа, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Полиция займется фальшивой агитацией, распространяемой от имени депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, который якобы просит жителей Центрального района «скинуться» ему на избирательную кампанию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Горизбиркоме 31 августа, рабочая группа рекомендует комиссии признать эти листовки подложными и незаконными.

Полиция

Кроме того, Горизбиркому рекомендуют обратиться в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, чтобы пресечь распространение этих агитматериалов. Борис Вишневский баллотируется в Заксобрание от партии «Яблоко», основным его соперником в округе считается глава Центрального района Мария Щербакова, которая идет от «Единой России».

По мнению самого Бориса Вишневского, листовки в Центральном районе расклеивают «неизвестные дворники», скорее всего, по утрам. Он пожаловался в Горизбирком на листовки, которые были распространены в пятницу, 26 августа. На листах формата А4 изображен Вишневский, который назван «оппозиционным кандидатом», и он якобы просит у жителей района перевести на определенный счет по 1 тыс. рублей, так как он «должен стать депутатом ЗакСа». Номер счета также поддельный, подчеркивает Вишневский.

Заметим, сегодня утром, 31 августа, дома и доски для объявлений в Центральном районе снова заполонили листовки от лже-депутата, причем основная их масса обнаружилась в муниципалитете «Смольнинское», где сегодня Вишневский запланировал встречу с жителями. Объявления о месте и времени встречи были сорваны.

«Я уже написал заявление на имя главы ГУ МВД (Сергея) Умнова с приложением расписания моих встреч с избирателями, чтобы просить полицию пресекать это безобразие. Главное, чтобы они искали расклейщиков. Поэтому я также прошу затребовать записи камер видеонаблюдения», — сказал Вишневский корреспонденту ИА REGNUM. Уже завтра депутат отправится в отдел дознания, чтобы дать показания по существу вопроса.

Напомним, в единый день голосования, 18 сентября 2016 года, пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга на очередной пятилетний срок. Из 50 депутатов 25 избирается по партийным спискам по единому округу, еще столько же — по 25 одномандатным округам.