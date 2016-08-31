Берн, 31 августа, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Федеральным судом Швейцарии отклонена апелляция Параолимпийского комитета России (ПКР) на решение Международного параолимпийского комитета (IPC) о недопуске российских параолимпийцев к Играм в Рио-де-Жанейро, сообщается в официальном релизе судебной инстанции.

Paul Miller Параолимпийский марафон

Стоит отметить, что такое решение Международного параолимпийского комитета (IPC) означает недопуск российской команды и на Параолимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Напомним, 7 августа президент Международного параолимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен объявил, что российская параолимпийская сборная отстраняется от Игр-2016, а членство ПКР в организации приостановлено. Параолимпийский комитет России 15 августа опротестовал данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, но апелляция была отклонена.