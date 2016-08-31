Тверь, 31 августа, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Выборы губернатора Тверской области оказались под угрозой отмены — врио губернатора и кандидат от «Единой России» Игорь Руденя может остаться без соперников.

kremlin.ru Игорь Руденя

Как сообщает «Коммерсантъ» 31 августа, сегодня стало известно, что два члена избирательной комиссии Тверской области с правом совещательного голоса Алексей Канов и Сергей Савченко подали заявление в облизбирком об аннулировании регистрации кандидатов на должность губернатора Ильи Клейменова («Коммунисты России») и Антона Морозова (ЛДПР).

В качестве причины для отмены регистрации члены избирательной комиссии приводят участие в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра главы штаба кандидата от «Единой России» врио губернатора Игоря Рудени Олега Балаяна. По их мнению, без использования Балаяном «преимуществ своего служебного положения, оказания давления на депутатов собраний муниципальных образований и советов сельских поселений» сбор подписей был бы невозможен.

Пресс-секретарь избирательной комиссии Тверской области Алексей Степанов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что такая жалоба в облизбирком, действительно, поступила. Рассмотрена она будет в установленные законом сроки — в течение 10 дней.

Отметим, что, в случае, если жалоба будет удовлетворена, то кандидат в губернаторы от «Единой России», исполняющий обязанности главы региона Игорь Руденя может остаться вовсе без соперников, и в этом случае выборы должны быть отменены — как безальтернативные.

Выборы губернатора Тверской области, впервые с 2003 года, состоятся в единый день голосования 18 сентября.

Для участия в выборах зарегистрированы три кандидата — Игорь Руденя («Единая Россия»), Илья Клейменов («Коммунисты России»), Антон Морозов (ЛДПР).

Кандидату от КПРФ, депутату Госдумы Вадиму Соловьеву в регистрации было отказано — как раз из-за недочетов с подписями. Он пытался обжаловать решение облизбиркома в суде, но потерпел неудачу. Добавим, что ранее сообщение о помощи в сборе подписей Морозову и Клейменову распространило региональное отделение «ЕР».

Явка на выборы губернатора Тверской области в 2003 году составила 58%. На пост претендовали 11 кандидатов, в том числе и действующий на тот момент губернатор Владимир Платов, набравший всего 12,3% голосов. По итогам второго тура победил Дмитрий Зеленин, который руководил областью до 2011 года (на второй срок он уже был назначен). Сменил его в 2011 году Андрей Шевелев, который в марте 2016 года ушел досрочно в отставку.