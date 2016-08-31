Ташкент, 31 августа, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов поздравил соотечественников с 25-летием независимости республики. Текст поздравления зачитал диктор центрального телевидения.

Ислам Каримов

«Искренне, от всего сердца поздравляю всех вас, весь наш народ с праздником 25-летия государственной независимости Узбекистана, которая открыла новую страницу в многовековой истории нашей страны, освободила ее от оков тоталитарного строя, дала нам возможность построения свободной и благополучной жизни», говорится в поздравлении.

Ислам Каримов отметил успехи Узбекистана, достигнутые за годы независимости, предостерег граждан от современных вызовов и угроз.

Глава государства пожелал всему народу мира и благополучия, удачи, счастья и достатка.

Поздравление зачитано на фоне продолжающихся в республике слухах о серьезной болезни президента и даже его кончине.