Кишинёв, 31 августа, 2016, 17:14 — ИА Регнум. «Мы этнические румыны, хотя называем себя молдаванами. Давайте усвоим и примем эту истину, раз и навсегда, и займемся другими вещами, которые требуют усилий и концентрации», — заявил президент Молдавии Николай Тимофти в ходе публичной лекции в Академии наук по случаю отмечаемого 31 августа в Молдавии праздника родного языка «Наш язык», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий-5-Аверин Румыния, поглотившая Молдавию

По словам Тимофти, «праздник, посвященный румынскому языку, появился как закономерная реакция народа на несправедливость, которая существовала на протяжении веков». «С 1812 по 1989 год политика империй, частью которых была территория нашего государства, ограничивала доступ румынского языка на все уровни общественной и политической жизни. Эта историческая реальность не может быть оспорена. Исключение из почти двух столетий — это период в 22 года, с 1918 по 1940 год, когда нынешняя территория Республики Молдова была частью административной структуры государства Румыния, а румынский язык закономерно функционировал, как государственный язык», — сказал он.

Президент поддержал решение Конституционного суда от 2013 года, объявившего, что государственным языком в Молдавии является «румынский язык». То, что в Конституции он назван молдавским, Тимофти считает результатом происков Сталина и «кремлевской администрации», а те, кто этого «не понимают» и придерживаются другой точки зрения, по его словам, «не желают развития нашего государства».

Президент призвал парламент изменить 13-ю статью конституции и переименовать молдавский язык в «румынский». По его словам, это стало бы «жестом политической и юридической корректности».

Он отметил, что неоднократно высказывался на этот счет ранее, в том числе в присутствии президентов стран-членов СНГ. «Когда меня спросили, кто я по происхождению, я сказал, что являюсь румыном, также как мои родители, предки и весь народ, который живет на этой земле», — рассказал молдавский лидер.

«Пришел момент переступить через фальшивые дилеммы. Завершить долгий период бесполезной полемики. И вместе с нашими соотечественниками, представляющими другие этносы, уважая и поддерживая друг друга, мы сможем идти дальше», — подвел итог Николай Тимофти.

Справка ИА REGNUM :

31 августа 1989 года Верховный совет МССР принял Закон о статусе государственного языка МССР и Закон о «возврате» молдавского к латинской графике, в то время как молдаване Приднестровья сохранили изначальную кириллическую графику молдавского языка.

Молдавская письменность существует на кириллице с момента своего появления в XVI веке. Понятия «румыны», «румынский народ» и «румынский язык», созданный трансильванскими лингвистами на латинице, были изобретены в конце XVIII века.

В Конституции Молдавии указано, что государственным языком страны является «молдавский язык на основе латинской графики». Молдавский и румынский языки, несмотря на ряд региональных отличий, выражающихся, в том числе, в использовании кириллицы либо латиницы, представляют один и тот же язык, а вопрос идентичности является политическим маркером для населения Молдавии.

5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что государственным языком в стране, вопреки тексту конституции, является «румынский». КС постановил, что «румынский» и молдавский языки можно считать идентичными, а текст декларации о независимости Молдавии, где упоминается «румынский язык» (в декларации о независимости синтагма «румынский язык» упомянута в рамках отсылки к законам 1989 года о провозглашении молдавского языка государственным и о «возврате» ему латинской графики, притом что в самих этих документах язык, как и в принятой в 1994 году конституции Молдавии, назван молдавским), превалирует над текстом конституции, где он назван молдавским.

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, Молдавия является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». При этом, согласно официальным данным переписи 2004 года, обнародованным Национальным бюро статистики РМ, румынами себя назвали 2,2% жителей Молдавии, молдаванами — 75,8%, 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% — румынский.

Между тем, сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 гг. и с 1941 по 1944 гг. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.