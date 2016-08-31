Воронеж, 31 августа, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Альтернативный участок для размещения приюта для бродячих животных подбирают власти Воронежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении экологии города 31 августа.

geralt Собака в приюте

На данный момент отобрано три участка, где, возможно, появится приют: помимо участка на Холмистой, против которого выступили местные жители, рассматривается участок на улице Землячки и Балашовской. Все три участка соответствуют требованиям Сан ПиН, находятся на предусмотренном санитарными правилами расстоянии от жилых домов.

По словам собеседника агентства, на данный момент наиболее предпочтительным — с точки зрения удаления от всех жилых и социальных объектов, является участок на Балашовской, недалеко от очистных сооружений. «Вокруг него ничего нет чуть ли не на километр», — добавили в управлении.

Окончательное же решение будет принято по результатам публичных слушаний — их дата пока не назначена.

Только после выбора участка начнется работа над проектом приюта.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой этого года мэрия приняла решение о строительстве в областном центре столь необходимого городу приюта для бродячих животных. Был выбран участок под строительство — на улице Холмистой в Советском районе. Однако против активно выступили жители микрорайона, прилегающего непосредственно к этому участку. Воронежцы посчитали, что приют может стать источником шума, неприятного запаха.