Ереван, 31 августа, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отверг требование своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу, который заявил, что депутатов бундестага допустят на территорию Турции только в том случае, если правительство ФРГ дистанцируется от резолюции парламента, осудившей геноцид армян в Османской империи. «Я не вижу тут прямой связи и не раз говорил об этом турецким коллегам», — цитирует Штайнмайера Deutsche Welle.

Staff Sgt. Daniel Owen База «Инджирлик»

В июне Турция отозвала посла из Германии после принятия бундестагом резолюции о признании Геноцида армян в Османской империи. В июле турецкие власти объявили нежелательными визиты немецких политиков на базу НАТО «Инджирлик».

На базе, используемой НАТО, базируются самолеты-разведчики и воздушный заправщик, а также около 250 военнослужащих бундесвера. Мандат миссии истекает в декабре 2016 года.

Глава немецкой дипломатии также опосредованно пригрозил отказом от дальнейшего участия бундесвера в международной миссии по борьбе с экстремистами террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России) с территории Турции, если официальные власти Анкары будут продолжать препятствовать поездкам депутатов бундестага на военную базу. Когда бундестаг будет рассматривать вопрос продления мандата на размещение немецких военнослужащих в Турции, депутаты соответствующих комитетов должны иметь возможность посетить базу, заявил Штайнмайер в эфире телекомпании ARD.

Он также проинформировал, что постарается убедить турецкие власти разрешить парламентариям посетить базу.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель также надеется на уступки со стороны Анкары в споре о праве немецких парламентариев посещать солдат бундесвера на авиабазе «Инджирлик». Бундесвер доволен предоставляемыми там условиями и проводит с этой базы успешные операции, заявила Меркель в четверг, 25 августа, в Праге. «Я исхожу из того, что операции коалиции против «Исламского государства» (запрещена на территории России — ИА) с этой базы будут продолжены», — отметила Меркель.

В то же время канцлер подчеркнула, что депутаты бундестага должны иметь возможность посещать немецких солдат на базе. Бундесвер — это парламентская армия, отметила канцлер. Переговоры с руководством Турции продолжаются.

По информации журнала Der Spiegel, Германия уже рассматривает возможность вывода около 250 немецких военнослужащих, а также военных самолетов и техники с турецкой базы. Альтернатива может быть найдена в Иордании или на Кипре.

Передислокация «Торнадо» и самолетов-заправщиков вынудит бундесвер прервать разведывательные полеты над Сирией и Ираком по меньшей мере на два месяца. Кроме того, техобслуживание самолетов и содержание военных в Иордании и на Кипре будет дороже и технически сложнее, чем в Турции, пишет журнал.

Тем не менее Социал-демократы предъявили Турции ультиматум. Анкара должна до сентября разрешить поездки депутатов на «Инджирлик». В противном случае выданный бундестагом и истекающий в декабре мандат на размещение немецких самолетов на базе «Инджирлик» не будет продлен, заявил в четверг, 25 августа, агентству Reuters эксперт фракции СДПГ в бундестаге по вопросам обороны Райнер Арнольд.