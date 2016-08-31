Москва, 31 августа, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Принятие решения о дальнейшей заморозке накопительной части пенсии находится в ведении правительства, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Этот вопрос нужно адресовать правительству, это решение правительства», — ответил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о дальнейшей заморозке пенсионных накоплений. Песков добавил, что мнение главы государства по этому вопросу ему пока не известно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о решении правительства РФ заморозить накопительную часть пенсий в 2017 году заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец. По ее словам, в бюджете не предусмотрен трансферт в Пенсионный фонд России, который мог бы компенсировать часть страхового взноса, идущего на пенсионные накопления.