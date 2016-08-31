Волгоград, 31 августа, 2016, 14:31 — ИА Регнум. На лекарственное обеспечение льготников Волгоградская область дополнительно получит из федерального бюджета 31,45 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете здравоохранения, средства пойдут, прежде всего, на приобретение препаратов для страдающих сахарным диабетом, аукционы на закупку лекарств уже начали объявлять.

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Всего в Волгоградской области проживает более 38 тысяч человек, имеющих право на получение лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов питания для детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета. Из госказны с начала года уже было перечислено в регион более 420 миллионов рублей. За счет средств Волгоградской области медикаментами обеспечиваются свыше 245 тысяч человек. На эти цели выделено почти 594 миллиона рублей.

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Бесплатными лекарствами Волгоградская область обеспечена на ближайшие полгода

При этом лекарств хватает не всем льготникам. Граждане жалуются в ОНФ на нехватку достаточно широкого спектра препаратов для льготной категории граждан. Кроме того, по сравнению с прошлым годом более чем вдвое возросло число обращений граждан по вопросу восстановления прав на получение льготных лекарств — с 62 до 122 обращений.

Согласно данным, предоставленным Росздравнадзором, для того чтобы в полном объеме обеспечить федеральных льготников Волгоградской области лекарственными препаратами, в год необходимо более 1,5 млрд рублей. Именно на такую сумму областным комитетом здравоохранения была составлена заявка на получение финансирования этой льготы. Однако из госказны была выделана только треть этой суммы.

Что касается категории граждан, получающих региональную льготу по лекарствам, то, по данным областного комитета здравоохранения, в текущем году годовая потребность для них составляет 1,370 млрд рублей, в то время как бюджетом области выделено порядка 593 млн рублей. По итогам первого полугодия было заключено контрактов на поставку лекарств на 464 млн рублей, из которых 45,6 млн рублей пошло на закупку препаратов для лечения сахарного диабета, 41,4 млн руб. — на препараты против онкологических заболеваний.

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Добавим, что в регионе реализуются две программы обеспечения лекарствами льготных категорий граждан в амбулаторных условиях. Отпуск медикаментов осуществляет фармацевтическое предприятие «Волгофарм». Также в области сформирован территориальный регистр льготников. Как отметили в облздраве, это позволило реализовать электронную выписку бесплатных рецептов, в результате процесс выдачи лекарств стал прозрачным и контролируемым.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году финансирование программ льготного лекарственного обеспечения жителей Волгоградской области было увеличено. Так, из всех источников на эти цели планировалось направить около 1,2 миллиарда рублей — по сравнению с планами на начало года сумма выросла более чем на 291 миллион.