Санкт-Петербург, 31 августа, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Рейсовый автобус №483 маршрута «Зеленогорск — Поляны» по непонятной причине опрокинулся в кювет в Выборгском районе Ленинградской области, часть пассажиров получила травмы. Об этом сегодня, 31 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

PublicDomainPictures Перевернувшийся автобус

По предварительным данным, ДТП произошло в 11:35 на 11 км автодороги «Молодежное — Черкасов».

«Водитель, управляя рейсовым автобусом, при невыясненных обстоятельствах совершил опрокидывание транспортного средства. Со слов очевидцев, в автобусе находилось, ориентировочно, 20 пассажиров, двое из них получили легкие травмы», — сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

В настоящий момент проводится проверка по данному факту, количество пострадавших уточняется.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе перевозчика ОАО «Третий парк», авария произошла в 11:15. «Социальный автобус на выезде из города завалился в кювет. Управлял транспортным средством 64-летний водитель со стажем работы в компании более 10 лет. Причины случившегося выясняются», — уточнили в пресс-службе перевозчика.

По данным ОАО «Третий парк», в аварии пострадало пять человек: водитель и один пассажир были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, троих пассажиров с легкими ушибами отпустили домой.

В пресс-службе компании уточнили, что всем пострадавшим в ДТП в соответствии с правилами страхования гражданской ответственности перевозчика будет оказана помощь.