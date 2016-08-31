«Закон о приоритете выплат зарплат снизил бы напряженность в регионах»
Москва, 31 августа, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Принятие законопроекта о приоритетности выплаты зарплаты перед другими выплатами снизило бы социальную напряженность в ряде регионов, где имеют место факты невыплаты зарплаты. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 августа член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий Трапезников («Единая Россия»), комментируя намерение партии «Единая Россия» разработать законопроект, который закрепил бы приоритет заработной платы перед другими выплатами.
«Принятие такого законопроекта снизило бы социальную напряженность в ряде регионов. На последней коллегии прокуратуры президент РФ выступал, говорил, что это очень важно. Но у нас не хватит прокурорских работников на все предприятия, и потом не все жалуются, — видите ли в чем дело. Вот работники небольшого предприятия — 25 человек — они боятся и не жалуются никуда. А если будет федеральный закон — тогда дамоклов меч будет висеть над руководителями, это очень правильно», — считает депутат.
При этом член комитета по труду полагает, что законопроект следует дополнить нормой о том, что финансовую ответственность за невыплату зарплат прежде всего несет руководитель предприятия, вплоть до выплаты задолженности из собственных средств. «Штрафы надо брать с физлица, то есть чтобы виновато было не юрлицо, а управляющий, руководитель. Он обязан платить зарплату, включая возможности выплаты из собственных средств», — полагает депутат.
Трапезников привел в пример ситуацию в Ростовской области, где шахтеры объявили голодовку из-за многомесячных невыплат зарплат. «У нас социальное государство, и нужно соблюдать права человека. В Ростове что творится: это же абсурд — долги по зарплате по 200−300 тысяч при заработке 12 тысяч рублей», — отметил Трапезников. Он выразил уверенность, что после принятия такого закона подобная ситуация станет невозможной. «В случае чего можно в принципе и посадить условно, конфискации сделать. А то живут на Рублевке и зарплаты не платят. Продай, потом купишь, когда будет успешно работать предприятие», — резюмировал он.
Ранее вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») заявил о намерении совместно с профсоюзами подготовить законопроект, который установил бы приоритет заработной платы перед другими выплатами. Президент России Владимир Путин назвал обоснованной идею о необходимости разработки такого законопроекта, высказанную главой федерации профсоюзов Михаилом Шмаковым.