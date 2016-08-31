Москва, 31 августа, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Принятие законопроекта о приоритетности выплаты зарплаты перед другими выплатами снизило бы социальную напряженность в ряде регионов, где имеют место факты невыплаты зарплаты. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 августа член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий Трапезников («Единая Россия»), комментируя намерение партии «Единая Россия» разработать законопроект, который закрепил бы приоритет заработной платы перед другими выплатами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

«Принятие такого законопроекта снизило бы социальную напряженность в ряде регионов. На последней коллегии прокуратуры президент РФ выступал, говорил, что это очень важно. Но у нас не хватит прокурорских работников на все предприятия, и потом не все жалуются, — видите ли в чем дело. Вот работники небольшого предприятия — 25 человек — они боятся и не жалуются никуда. А если будет федеральный закон — тогда дамоклов меч будет висеть над руководителями, это очень правильно», — считает депутат.

При этом член комитета по труду полагает, что законопроект следует дополнить нормой о том, что финансовую ответственность за невыплату зарплат прежде всего несет руководитель предприятия, вплоть до выплаты задолженности из собственных средств. «Штрафы надо брать с физлица, то есть чтобы виновато было не юрлицо, а управляющий, руководитель. Он обязан платить зарплату, включая возможности выплаты из собственных средств», — полагает депутат.

Трапезников привел в пример ситуацию в Ростовской области, где шахтеры объявили голодовку из-за многомесячных невыплат зарплат. «У нас социальное государство, и нужно соблюдать права человека. В Ростове что творится: это же абсурд — долги по зарплате по 200−300 тысяч при заработке 12 тысяч рублей», — отметил Трапезников. Он выразил уверенность, что после принятия такого закона подобная ситуация станет невозможной. «В случае чего можно в принципе и посадить условно, конфискации сделать. А то живут на Рублевке и зарплаты не платят. Продай, потом купишь, когда будет успешно работать предприятие», — резюмировал он.

Ранее вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») заявил о намерении совместно с профсоюзами подготовить законопроект, который установил бы приоритет заработной платы перед другими выплатами. Президент России Владимир Путин назвал обоснованной идею о необходимости разработки такого законопроекта, высказанную главой федерации профсоюзов Михаилом Шмаковым.