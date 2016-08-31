Тегеран, 31 августа, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Иранские нефтяные и газовые проекты в Каспийском море заинтересовали иностранных инвесторов. Так, норвежские, голландские, британские компании заявили, что готовы работать с Тегераном, и уже попросили предоставить им возможность изучать территории для совместных проектов. Об этом сегодня, 31 августа, сообщил заместитель генерального директора Национальной иранской нефтяной компании Голам-Реза Манучехри, пишет информационное агентство IRNA.

pixabay.com Флаг Ирана

О каких конкретно компаниях идет речь, Манучехри не сказал. Правда, отметил, что иранская сторона уже предложила зарубежным инвесторам принять участие в разведке и разработке одновременно в четырех проектах по добыче углеводородов в Каспийском море. Речь, в частности идет о разработке нефтегазового месторождения «Сардар-е Джангал».

В январе текущего года с Ирана были сняты санкции, введенные в 2012 году за ядерную программу страну. За время действия американских и европейских ограничительных мер нефтяная отрасль страны, на которую в основном ориентируется Иран, понесла значительные потери. Например, снизились объемы добычи нефти и экспорт. После того, как санкции были отменены, Тегеран заявил о своем намерении восстанавливать досанкционные объемы производства черного золота (4 млн баррелей в день) и наращивать утраченную долю рынке. Именно по этой причине Иран не стал участвовать в апрельских переговорах членов ОПЕК и стран не ОПЕК о заморозке уровня добычи нефти на определенном уровне.

За полгода Ирану удалось восстановить примерно 80% доли рынка. Также на протяжении всего этого времени иранские нефтяники сообщали о повышении уровня производства черного золота. Их целью является увеличить добычу до досанкционного уровня до конца 2016 года. Однако нефтедобыча Ирана в августе составила 3,85 млн баррелей в день, что почти на уровне июня — 3,8 млн баррелей в сутки. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА) добыча иранской нефти в июле упала до 3,6 млн баррелей в сутки. То есть теперь способность ИРИ достичь досанкционного уровня производства сейчас стоит под вопросом.

Действительно, сегодня Ирану сложно нарастить нефтедобычу до четырех миллионов баррелей в сутки. Поэтому одной из основных задач для развития нефтегазовой отрасли Тегеран ставит привлечение иностранных инвесторов. Иранские власти уже предлагают зарубежным компаниям работы в области разведки, разработки и производства углеводородного сырья, а также участие в разработке 10 015 крупных месторождений черного золота.

Еще более серьезный шаг — новая модель нефтяных контрактов (IPC), заработанная Ираном для иностранных инвесторов. Согласно новым поправкам, теперь контракты могут быть заключены на срок до 20 лет с возможностью их продления еще на пять лет. Раньше это было невозможно, так как самый максимальный срок заключения контрактов был до семи лет. Такое новшество позволяет в значительной степени окупать инвестиции. И это лишь один из примеров поправок в IPC. Если судить по информации, поступающей из Ирана, зарубежные нефтяные компании ведут активные переговоры по вопросу возвращения в ИРИ.

Тегеран планирует за счет IPC серьезно обогатить свою нефтегазовую отрасль. К марту 2017 году ожидают привлечь $10−15 млрд. За ближайшие пять лет — более $185 млрд, а за десять лет ИРИ хочет увеличить иностранное финансирование отечественных нефтегазовых проектов вообще на $501 млрд.

Как ранее писало ИА REGNUM, Иран до марта 2017 года намерен подписать до трех соглашений по новой модели нефтяных контрактов. Заместитель управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании Голям-Реза Манучехри сообщил, что если все пойдет хорошо, то к марту будущего года ИРИ заключить 2−3 контракта. Все дело в том, что до обозначенного периода осталось относительно мало времени.