Вашингтон, 31 августа, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Одной из приоритетных задач президента США Барака Обамы в течение его последних месяцев в Белом доме станет, без сомнения, гарантировать победу своему преемнику — бывшей первой леди Хиллари Клинтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Однако, как утверждают официальные лица в Белом доме и предвыборном штабе Клинтон, призывать голосовать за бывшую глава дипломатического ведомства США он будет не сторонников независимых кандидатов или Республиканской партии, а своих наиболее ярых последователей — молодых избирателей и афроамериканцев, пишет New York Times.

«Основной целью президента является привести коалицию Обамы на избирательные участки», — отметила бывший официальный представитель Государственного департамента США Джен Псаки, которая на сегодняшний день занимает пост директора по коммуникациям Белого дома.

Большая часть его выступлений в поддержку Клинтон будет запланирована таким образом, чтобы совпасть со временем окончания регистрации избирателей, а также началом досрочных выборов, отметили в Белом доме. В частности, в Филадельфии Обама выступит 13 сентября — за четыре недели до окончания срока регистрации избирателей в штате Пенсильвания.

На данный момент не сообщается о том, где Обама может выступить еще, поскольку Белый дом и предвыборный штаб хотят, чтобы Обама был там, где он необходим более всего.

Демократы опасаются, что хотя бывшая первая леди США и пользуется поддержкой тех же групп избирателей, которые дважды избирали Обамы, эти избиратели не испытывают особого энтузиазма относительно её кандидатуры.

По словам Псаки, в рамках поддержки Хиллари Клинтон Барак Обама планирует направить свое время на то, чтобы подчеркнуть положительные качества Клинтон, а не на критику Трампа.

«Президент знает по собственному опыту, что американский народ хочет голосовать за кого-то, а не против кого-то», — отмечает она.

Помимо главы государства, к продвижению кандидатуры Хиллари Клинтон присоединится и вице-президент США Джо Байден, который выступит с поддержкой не только Клинтон, но и ряда кандидатов от Демократической партии в Сенат в таких штатах, как Пенсильвания, Огайо и Миссури. 1 сентября Байден проведет в городах Кливленд и Янгстаун штата Огайо, затем 5 сентября он выступит в Питтсбурге.