Москва, 31 августа, 2016, 13:29 — ИА Регнум. За последние три года удалось переломить преодолеть негативную демографическую ситуацию в России. Ежегодно страна теряла по 700 тысяч человек. Теперь рождаемость стабильно превышает смертность. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщили в Минтруда РФ

К. В. Лемох. Новый член семьи. 1880-е

По его словам, на протяжении 2013−2015 годов в России регистрируется естественный прирост населения. По итогам 2015 года он составил 32,7 тысячи человек.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России за январь-июль 2016 года убыль населения составила 13 тыс.700 человек. Так, за 7 месяцев родились 1 млн 093 тыс. 700 малышей, умерли 1 млн 107 тыс. 400 человек.