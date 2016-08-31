Санкт-Петербург, 31 августа, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Компания «Инжтрансстрой-СПб» и головная корпорация «Трансстрой» подали в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти три иска к комитету по строительству правительства Санкт-Петербурга в связи с расторжением госконтракта на строительство стадиона «Зенит-Арена».

transstroy.ru Стадион на Крестовском острове

Согласно данным на сайте суда, два иска к смольнинскому комитету 29 августа подал «Трансстрой», один иск в тот же день подан компанией «Инжтрансстрой-СПб». Третьими лицами по всем трем искам привлечены банк ВТБ и Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции». Ранее сообщалось, что ВТБ выступал гарантом финансового обеспечения достройки стадиона.

По данным издания «Деловой Петербург», истцы требуют оплаты в размере 1,8 млрд рублей за выполненные работы, не принятые заказчиком стадиона на Крестовском острове — комитетом по строительству. Кроме того, авторы иска оспаривают внесение их в реестр недобросовестных поставщиков, которое произошло по инициативе Смольного.

Напомним, госконтракт на возведение стадиона с компанией «Инжтрансстрой-СПб» (подконтрольной корпорации «Трансстрой») был расторгнут по инициативе правительства Санкт-Петербурга в конце июля 2016 года. Причиной стали претензии властей к срокам выполнения и качеству работ.

После этого Федеральная антимонопольная служба внесла указанные строительные компании в реестр недобросовестных поставщиков, что автоматически исключает их из числа претендентов на исполнение государственных заказов. С соответствующим заявлением в ФАС обратился комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Читайте также: Бывшие строители стадиона в Петербурге получили «черную метку» от ФАС

Добавим, что 26 августа пресс-служба компании «Инжтрасстрой-СПб» объявила о завершении всех работ по передаче площадки и набора документов по выполненным работам заказчику.

«Был сформирован пакет выполненных и подтвержденных исполнительными документами работ на сумму 1 800 000 000 рублей. Пакет документов по выполненным и подтвержденным, но так и не принятым заказчиком работам был направлен заказчику по официальным каналам связи», — говорилось в сообщении компании.

«Инжтрансстрой-СПб» работал на стройплощадке стадиона с начала 2014 года. «Замечаний по качеству строительства и монтажа ответственных несущих конструкций, влияющих на безопасность здания, у Ростехнадзора нет», — подчеркивают в компании.

После разрыва контракта с «Инжтрансстроем-СПб» Смольный объявил новый конкурс на завершение стадиона. Его победителем стала петербургская компания «Метрострой». Ей предстоит до конца 2016 года за 7,8 млрд рублей достроить сам стадион и благоустроить территорию вокруг спортивной арены.

Читайте ранее в этом сюжете: Стадион в Петербурге предложили достроить на субботнике

Общая стоимость спортивной арены, необходимой для проведения Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу 2018 года, за несколько лет выросла с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей. Стадион в целом готов на 85%.