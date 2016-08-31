Москва, 31 августа, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Беспрецедентный случай в горах природного парка «Ергаки» Красноярского края, где группа туристов из Москвы оставила раненого товарища, вызвал большой резонанс в соцсетях. Пользователи активно делают перепосты публикаций о случившемся в СМИ на своих страничках. Больше всего недовольны тем фактом, что из-за несчастного случая москвичи не захотели жертвовать купленными заранее авиабилетами. Многие в качестве комментариев оставляют цитату из знаменитой песни Владимира Высоцкого «Песня о друге», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Рерих. Вечер в горах

Так, в сети Вконтакте, Евгения Рябок под текстом новости о случившемся в горах пишет «Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так». Подобный пост оставляет и Анастасия Гуцу: «да уж… и не друг, и не враг, а так…». Отсылку к песне делает и пользователь Мария Фаберже: «Нда… А потом они будут петь под гитару у костра: «ПаРня в горы тяни — Рискни, не бРосай одного, его. Пусть он в связке одной с тобой — там поймешь, кто такой».

А Настя Му связывает данный случай с потерей некоторых ценностей в обществе. «Эпик фэйл? Венец либеральной политики? Дно? Кто там советскую идеологию ругал? Сообщество индивидуальностей, не способных ни к каким неудобствам ради … уже и сохранения жизни, оказавшейся дешевле билета Красноярск-Москва. Благородно не пристрелили. А может последователи уже и пристрелят, чтоб не мучился», — пишет она.

В сети Facebook оставляют не меньшее количество комментариев.

Евгений Гордеева: «Что происходит с людьми? В юности много ходила в походы, в том числе горные, такое никогда бы и в голову не пришло…»

Татьяна Шумова: «А мне на ум пришла песня «Здесь вам не равнины». Боже, как мир перевернулся…»

Кирилл Терентьев: «Дружба дружбой, а билеты то невозвратные».

Напомним, как сообщала пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России, 31 августа 2016 года группа туристов из Москвы оставила травмированного 30-летнего товарища в горах Красноярского края и улетела на самолете домой, не позвонив ни родственникам травмированного, ни спасателям. Добраться до турбазы мужчине помогли спасатели МЧС через сутки.