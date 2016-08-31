Вашингтон, 31 августа, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Сегодня, 31 августа, стало известно, что американская компания Chevron будет поставлять в Китай сжиженный природный газ (СПГ) в объеме 0,65 млн тонн в год. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Neubie Эмблема Chevron

Chevron планирует стать первой из десяти крупнейших в мире поставщиков СПГ. Так, американская компания подписала с китайской ENN LNG Trading контракт длительностью в десть лет на поставки сжиженного природного газа. Согласно условиям документа, Chevron будет поставлять в Китай каждый год по 0,65 млн тонн газа. Первые поставки, как ожидается, начнутся в 2018—2019 годах.

При этом Chevron уже имеет контракт с частной китайской энергетической компаний Singapore Carbon Hydrogen Energy, дочкой Jovo, которая занимается поставкой и транспортировкой СПГ. Стороны подписали соглашение в июле этого года на поставку 0,5 млн тонн СПГ в год в течение пяти лет, начиная с 2018 года.

Более того, в декабре 2015 года компания Chevron уже подписала с China Huadian Green Energy контракт о поставках сжиженного природного газа. По условиям договора, с 2020 года американцы будут экспортировать в КНР до одного миллиона тонн в год газа в течение десяти лет. Еще Chevron совместно с CNPC реализуют проект Chuandongbei (Чуаньдунбэй), который предполагает добычу газа на месторождении Luojiazhai (Лоцзячжай). Таким образом, нефтегазовая компания США стремится активно присутствовать на китайском газовом рынке.

24 августа Wall Street Journal сообщил, что после того, как реконструкция Панамского канала была закончена, в КНР прибыла первая партия американского СПГ. Первая поставка газа была совершена с экспортного терминала Sabine Pass в Мексиканском заливе в порт Яньтянь на юге Китая. После чего в порте его перекупила China National Offshore Oil Corp.

Модернизация Панамского канала открыла путь американским газовым компаниям к китайскому рынку, вернее, облегчила его. По завершении работ пропускная способность водного пути из Тихого в Атлантический океан выросла в два раза — с 300 до 600 миллионов тонн в год. До этого американский СПГ не мог конкурировать на азиатских рынках с другими поставщиками. Дело в том, что обычно сжиженный природный газ перевозят на больших танкерах, а до реконструкции Панамского канала они не могли проходить.

Как заявили в Минэнерго США, реконструкция канала имеет важное значение для торговли СПГ, потому что благодаря ему значительно сокращается время доставки газа с мексиканского побережья на основные рынки Китая. Сокращение пути составляет примерно 20 дней, то есть почти на треть. Энергоаналитик BMI Research Питер Ли объяснил, что первая поставка американского СПГ в КНР может стать началом множества других поставок из Соединенных Штатов в Азию.

Примечательно, что, как ранее передавало ИА REGNUM, Chevron планирует продать свои активы в Азии за пять миллиардов долларов. Речь, скорее всего, идет о продаже бизнеса по добыче нефти на шельфе, которым американская компания владеет вместе с китайской CNOOC. Сумму этой сделки оценили в один миллиард долларов.