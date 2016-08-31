Москва, 31 августа, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В период кризиса нельзя предпринимать меры, которые негативно скажутся на населении из-за роста цен на конечную продукцию. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 августа первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР), комментируя предложение Минфина о взимании акцизов с производителей сладких безалкогольных напитков.

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«Считаю, что в настоящее время надо прислушаться к премьер-министру, который сказал — «денег нет, но вы держитесь». Чтобы выполнить указание премьера, население не должно получать дополнительную нагрузку в виде повышения акцизов и других сборов, которые могут привести к удорожанию», — отметил депутат. Слова главы правительства Дмитрия Медведева, который возглавляет партию «Единая Россия», должны прежде всего услышать члены этой партии, которые принимают решения, подчеркнул Катасонов.

«В кризис нельзя вводить дополнительную нагрузку, которая приведет к удорожанию стоимости товара. Тем более товара, который потребляют дети. Это не носки и не шапка, это продукты ежедневного потребления, тем более такие, которые пользуются повышенным спросом», — отметил он.

По его словам, в ЛДПР полагают, что надо искать другие способы наполнения бюджета. «Это прогрессивная шкала налогообложения, налог на роскошь, отказ от льгот нефтяникам, которые действуют в регионах — по этому пути нужно идти», — пояснил парламентарий.

Катасонов выразил сомнение в том, что подобные меры предлагаются Минфином из-за вреда таких напитков для здоровья. «Я думаю, здесь первопричиной является не вред здоровью, а пополнение бюджета. Это же не табак, не алкоголь. Я не слышал, чтобы в мире газированную воду признали вредным продуктом с точки зрения дополнительного налогообложения — нет такого в зарубежном опыте», — резюмировал он.

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Минфин выступил с инициативой ввести акциз на напитки с добавлением сахара или других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 рублей за 1 литр. По оценке правительства, акциз может принести допдоходы в федеральный бюджет на 2017−2019 годы около 80 млрд рублей, пишут «Ведомости». Эксперты отрасли считают, что падение продаж таких напитков в результате принятия акциза будет критическим для бизнеса.

Ранее в Госдуму вносились подобные законопроекты: в частности, депутат от «Справедливой России» Олег Михеев предлагал ввести акциз на подобные напитки в размере 15 рублей за литр.