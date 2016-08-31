Новосибирск, 31 августа, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Около сотни детей военных остались без детского сада перед 1 сентября. Дошкольное учреждение, которое находится в ведении Министерства обороны России, приказом командующего Центральным округом должно быть закрыто в ближайшее время. Как оказалось, передача детского сада в военном городке Шиловского гарнизона на баланс муниципалитета до сих пор не рассматривалась.

onf.ru Детский сад в военном городке Шиловского гарнизона закроется 1 сентября — около ста детей военных пока остаются без мест

В приказе командующего от 21 июня значится, что детский сад, занимающий второй этаж четырехэтажного здания в военном гарнизоне, должен прекратить свое существование с 1 сентября. Военная социальная инфраструктура в соответствии с законодательством должна передаваться на баланс муниципальных органов власти, но в Шилово наблюдается несогласованность действий военных чиновников и местной территориальной администрации.

В региональном отделении Общероссийского народного фронта, который взял на контроль данную ситуацию, ИА REGNUM рассказали, что в одном здании расположен не только детсад, но и средняя общеобразовательная школа, которая является муниципальной.

«Процедура выведения из ведения Минобороны непрофильных социальных объектов идет не один год, и она оправдана: военные должны заниматься своими прямыми обязанностями. Но почему это происходит так спонтанно и без согласования с местными чиновниками? Ситуация усугубляется еще и тем, что гарнизон Шилово сейчас пополняется военными. Многие семьи многодетные», — отметила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Нина Коурдакова.

По словам сопредседатель регионального штаба ОНФ Петра Торгашева, как временное решение для выхода из ситуации с закрытием дошкольного учреждения участники обсуждения предложили закрепление детсада в статусе группы дневного пребывания за существующей школой. «Муниципалитет готов принять учреждение, дело за военными: в оперативном режиме требуется решить вопрос о временной передаче имущества и помещения на условиях договора. Естественно, останутся проблемы с трудоустройством воспитателей и обслуживающего персонала, но ими можно будет заниматься не в «пожарном», а рабочем режиме. Важно сейчас сохранить само учреждение», — считает Торгашев.

Представители ОНФ инициировали обращения в адрес командования Центрального военного округа Министерства обороны, к региональным и муниципальным властям с предложением сохранить образовательные учреждения в Шиловском гарнизоне и ускорить вопрос с передачей военного имущества — здания, оборудования, земельного участка — на баланс муниципалитета. Общественники считают, что это позволит местным властям запланировать и провести реконструкцию здания, расширить существующие полезные площади, и принять в будущем новых воспитанников и учеников.

В свою очередь, в правительстве Новосибирской области корреспонденту ИА REGNUM заявили, что держат на контроле ситуацию с закрытием детского сада — яслей в войсковой части Шиловского гарнизона. По официальным данным, министерство образования региона сейчас отрабатывает варианты решения проблемы по устройству детей в детские учреждения и совместно с муниципалитетом прорабатывает различные варианты решения данной проблемы. Так, в случае передачи детского сада (здание, оборудование, инвентарь) в пользование муниципальному образованию, на существующих площадях будут открыты дошкольные группы при школе № 11. В этом случае бывшим работникам детского сада «Теремок» будут предоставлены рабочие места во вновь открытом учреждении. Кроме того, в 2017 году будут предусмотрены средства областного и муниципального бюджетов на проведение реконструкции образовательного комплекса. Если же вопрос по передаче имущества решен не будет, для детей военнослужащих будут предоставлены места в дошкольных учреждениях близлежащих населенных пунктов Новосибирского района — Ярково, Новошилово, Боровое. Что касается школы, то в здании проведен необходимый ремонт, образовательная организация к началу учебного года готова.