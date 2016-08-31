Ташкент, 31 августа, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева поздравила своих соотечественников с наступающим Днем независимости и поблагодарила их за слова поддержки и пожелания выздоровления ее отцу, Исламу Каримову. Свое сообщение Лола опубликовала 31 августа в соцсети Instagram.

kremlin.ru Владимир Путин и Ислам Каримов

По словам Лолы, она благодарит жителей Узбекистана за «добрые, искренние, светлые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления нашему Президенту».

«Это очень много значит для нас, и я уверена, что эта огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец, помогает в его исцелении!», — отметила она.

Напомним, 27 августа 78-летний президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован в одну из клиник Ташкента. Правительство страны объявило о том, что президент находится на стационарном лечении. Утром 29 августа дочь главы государства сообщила, что её отец госпитализирован в связи с инсультом, и находится в реанимации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в столице Узбекистана прошло собрание, посвященное состоянию здоровья главы государства. Мероприятие, в котором участвовали руководители всех столичных служб, вел мэр Ташкента Рахмонбек Усманов. На собрании было объявлено, что состояние здоровья Ислама Каримова после перенесенного инсульта является стабильным.

В ночь с 29 на 30 августа агентство «Фергана.ру», ссылаясь на анонимные источники, сообщило о кончине Ислама Каримова днем 29 августа. Позже официального подтверждения этой информации не поступало.29 августа, по сообщению источника ИА REGNUM в правоохранительных органах Узбекистана, все органы правопорядка страны, в том числе спецслужбы и армия, были переведены на усиленный режим несения службы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают подтверждением сообщений о смерти главы Узбекистана.

Читайте также: Эпоха Каримова подошла к концу. Кто возьмет власть в Узбекистане?