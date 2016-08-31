Москва, 31 августа, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Акцизы на сладкие безалкогольные напитки следует взимать таким образом, чтобы отечественные производители были освобождены от дополнительной налоговой нагрузки. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 августа первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, первый зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаил Емельянов, комментируя намерения Минфина ввести акциз на безалкогольные сладкие напитки.

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«Такие акцизы надо вводить очень аккуратно и так, чтобы основная налоговая нагрузка легла на зарубежных производителей. То есть компании Coca-cola, Pepsi-cola и тех, кто гонит сюда суррогаты из-за рубежа, в частности, сухие смеси для производства таких напитков. Наших производителей надо каким-то образом пощадить — формулу найти можно», — считает депутат.

По мнению парламентария, не следует облагать акцизом тех предпринимателей, которые производят продукцию из отечественного сырья. «Тех, кто производит наши традиционные напитки — их не надо. Юридически это сложно прописать, но можно. Это надо проработать. Как юрист я могу сказать — такие возможности всегда есть», — подчеркнул Емельянов.

Минфин предложил ввести акциз на напитки с добавлением сахара или других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 рублей за 1 литр. По расчетам правительства, инициатива может принести дополнительные доходы в бюджет на 2017−2019 годы около 80 млрд рублей, пишут «Ведомости».

Ранее в Госдуму вносились подобные законопроекты: так, депутат от «Справедливой России» Олег Михеев предлагал ввести акциз на подобные напитки в размере 15 рублей за литр.