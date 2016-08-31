Санкт-Петербург, 31 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Форвард «Зенита» Александр Кержаков 1 сентября проведет для петербургских школьников «футбольный урок», в ходе которого расскажет о подготовке северной столицы и страны в целом к проведению в России Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сегодня, 31 августа, сообщили в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Michel perm Александр Кержаков

Вместе с Кержаковым с учащимися общеобразовательной гимназии №622 Выборгского района Петербурга пообщается известный ленинградский футболист, директор Академии ФК «Зенит» Владимир Казаченок.

1 сентября «Футбольные уроки» под эгидой ФИФА пройдут в первый день учебного года сразу после торжественной линейки во всех 11 российских городах, которые примут ЧМ-2018.

«Известные футболисты расскажут о роли футбола в своей жизни и о том, как можно стать частью предстоящих спортивных событий», — отметили в спорткомитете.

В рамках «футбольного урока» игроки школьного спортивного клуба «Озерки» проведут товарищеский матч с футбольной командой Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, финальная часть Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые примет на своей территории мировое первенство. Игры пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. В Санкт-Петербурге матчи ЧМ-2018 должен принять новый стадион на Крестовском острове. Здесь состоится несколько игр группового турнира, а также один из полуфиналов.