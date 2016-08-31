Владимир, 31 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Бывший руководитель УМВД России по Владимирской области Сергей Губарев приговорен к 2 годам и 4 месяцем лишения свободы условно. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Владимирского областного суда, осужденный полностью признал свою вину, раскаялся, возместил ущерб, а также помогал расследовать уголовное дело.

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«С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности и образе жизни подсудимого суд окончательно назначил Г. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных полномочий в государственных органах на срок 3 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дело рассматривалось в закрытом режиме по ходатайству защиты подсудимого. Аргументом стало то, что в деле есть адреса родственников Сергея Губарева, и он опасается за их безопасность.

ИА REGNUM напоминает, что с декабря 2012 года по сентябрь 2015 года Сергей Губарев использовал для поездок к родственникам в Липецкую область служебный автомобиль и электронную топливную карту. Таким образом, он тратил на свои нужды бюджетные деньги. Ущерб был оценен в 313 тысяч рублей.

Кроме того, по версии следствия, Сергей Губарев давал указания начальнику медсанчасти размещать в ведомственном санатории своих родственников. Оплата шла через материальную помощь, которая должна была выдаваться подчиненным полковника. Также в деле были эпизоды, связанные с тем, что за государственных счет покупалась еда в кабинет полковника. Весь ущерб был возмещен, а дела прекращены по акту амнистии.

С самого начала расследования дела на сторону Сергея Губарева встали первые лица региона. Так, губернатор Светлана Орлова несколько раз намекала на то, что в деле есть след «коммунального спрута», который якобы заинтересован в деле против начальника УМВД. После того, как СУ СК РФ по Владимирской области попросил разъяснить позицию главы региона, а Владимир Путин снял Сергея Губарева с должности в связи с утратой доверия, Светлана Орлова перестала высказываться по этому поводу.