Москва, 31 августа, 2016, 16:08 — ИА Регнум. В Москве продолжают принимать предложения жителей по формированию границ «зеленого пояса» столицы. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова («Единая Россия»), особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Кузьминки-Люблино» может войти в состав такого лесопаркового пояса.

Schupaschkar Лесопарк «Кузьминки-Люблино»

«Мы провели встречу с инициативной группой жителей от природной территории «Кузьминки-Люблино» по формированию лесопаркового зеленого пояса Москвы. Они только хотят войти в эту зону. Нельзя сказать, что там все благополучно. Необходимо провести лесоустроительные работы, возобновить работу лесничего, провести работы по формированию древостоя и созданию заповедных мест», — сообщила Зотова.

Депутат добавила, что вопрос формирования «зеленого пояса» Москвы будет прорабатываться совместно с общественниками, руководителями лесопарков и мэрией города. По ее словам, следующая встреча рабочей группы запланирована на 7 сентября 2016 года. Также она подчеркнула, что проработка вопроса будет вестись совместно с властями Калужской области и Московской области.

«По территориям, которые войдут в зеленый пояс, конечно, ООПТ, кроме них возможно вхождение в территории и лесов, и природных зон, и лесопарков, и таких луговых угодий, и водоемов», — уточнила глава комиссии по экологической политике.

Как отметила в комментарии корреспонденту ИА REGNUM краевед, автор многих книг о парке Кузьмини, жительница Кузьминок Нина Кузьмина, в первую очередь, на территории парка Кузьминки необходимо решить вопрос с мусором. «Не хватает порядка. Можно бы было штат немножко увеличить, и еще надо какие-то стелы установить, чтобы обратить внимание посетителей на чистоту. Мало лавочек и побольше мусорных урн надо», — сообщила она.

Напомним, инициатива создания «зеленого пояса» столицы основывается на законе, принятом Госдумой РФ 17 июня 2016 года. Согласно документу, с 1 января 2017 года «зеленые зоны» будут включать территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда, где запрещено будет размещать опасные отходы и производства, создавать перерабатывающие производства, организовывать склады минеральных удобрений и вести капитальное строительство. Исключением станет строительство социально значимых объектов и спортивных сооружений.

Читайте подробнее: Госдума приняла закон о лесопарковых зеленых поясах вокруг городов

Законом предусмотрены административные штрафы за нарушение режима осуществления деятельности в «зеленом поясе».

Отметим, что в Москве для транспортного строительства проводятся работы по вырубке деревьев. Так, для строительства Северо-Восточной хорды вырублено 2 гектара лесного массива парка «Кусково».

В мэрии города, в свою очередь, обещают проводить своевременную посадку новых растений.

Читайте также: «Ложь на каждом шагу»: в защиту Кусково готовят обращение к президенту РФ

Читайте также: Заммэра Москвы признал, что в городе вырубают лесополосы