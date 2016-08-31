Москва, 31 августа, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Прогноз независимых экономистов динамики ВВП России в последние месяцы все сильнее отличается от официальных. Даже по итогам 2016 года ожидания разнятся в диапазоне от минус 3% до 0. Официальные оценки динамики реального ВВП в 2016 году остаются в диапазоне от минус 0,8% до минус 0,6%, а 2017 год может порадовать ростом 1−1,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Рост ВВП

«Отсутствие внятной экономической политики и продолжающийся спад промышленного производства на 0,3% к аналогичному показателю 2015 года, сокращение реально располагаемых доходов населения по итогам июля 2016 года на 7% по сравнению с июлем 2015 года, сокращение оборота розничной торговли на 5,7% по итогам первого полугодия относительно аналогичного показателя 2015 года и т.д. — все это свидетельствует о том, что жизненный уровень российских граждан падает», — пояснил Ордов.

По его мнению, «текущий уровень безработицы 5,7% не создает внутренней потребности экономики в рабочих местах, так как дополнительные рабочие места во многом ориентированы на мигрантов, требуют прохождения сложных и длительных процедур их регистрации. В этом тупике стагнации слабый экономический рост может легко смениться экономическим спадом».

«Общий объем задолженности юридических лиц по кредитам с начала 2016 года вырос на 2,8%. Это свидетельствует об отсутствии инвестиций в развитие и, соответственно, снижается уверенность в устойчивости роста российской экономики», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, Минэкономразвития ухудшило прогноз падения ВВП России в 2016 г. до 0,6% с 0,2%, прогноз по инфляции пересмотрен до 5,8% с 6,5%. Так, согласно базовому прогнозу министерства, ВВП РФ в 2017 г. вырастет только на 0,6%, против прогнозировавшихся ранее 0,8%, в 2018 году — на 1,7%, в 2019 году согласно оценке Минэкономразвития, экономика России прибавит 5,2% по базовому прогнозу.