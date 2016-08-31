Москва, 31 августа, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает обоснованным предложение об установлении приоритета выплаты заработной платы перед другими обязательными платежами, включая налоги. Об этом он заявил на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, сообщает 31 августа пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметил Шмаков, в связи с ратификацией конвенции Международной организации труда по защите заработной платы, в Гражданский кодекс РФ можно внести положение о приоритете выплаты зарплат. В таком случае зарплата будет иметь приоритет перед другими обязательными платежами: взносами в социальные фонды и налогами.

«Сама по себе идея мне кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас еще не преодолены все экономические трудности», — сказал Путин.

По словам президента, над предложением нужно подумать и найти такой компромисс, который бы устроил как граждан, так и правительство, например, Министерство финансов.