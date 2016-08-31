Москва, 31 августа, 2016, 06:06 — ИА Регнум. Министерство финансов предлагает ввести акциз на напитки с добавлением сахара и других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 рублей за литр. По информации газеты «Ведомости», такая инициатива содержится в материалах к совещанию у вице-премьера Игоря Шувалова о дополнительных доходах в бюджет на 2017−2019 годы, которое состоялось ранее на текущей неделе.

xaluan.com Сладкие напитки

По оценкам Минфина, введение акциза позволит увеличить поступления в бюджет в 2017 году на 25 млрд рублей, в 2018 году — на 27 млрд рублей, в 2019 году — на 28 млрд рублей.

Напомним, с идеей о введении налога на сахар Минфин впервые выступил в феврале этого года. В середине мая замминистра финансов Илья Трунин называл акцизы на напитки с сахаром «мировым трендом» и отмечал, что вопрос «продолжает прорабатываться». Позднее в Минфине высказывали мнение, что ставка акциза на сладкие напитки должна быть ниже, чем на алкоголь.