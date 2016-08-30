Минск, 30 августа, 2016, 23:18 — ИА Регнум.



mogilev-region.gov.by Подписание меморандума о сотрудничестве между Могилёвской областью и провинцией Хунань

В ходе переговоров Могилёвского областного исполнительного комитета с делегацией китайской провинции Хунань во главе с мэром центрального города Чанша Ху Хэнхуа подписан меморандум о сотрудничестве между регионами Белоруссии и Китая. Об этом 30 августа проинформировал Могилёвский облисполком.

«Уже имеются пилотные проекты. В экономической сфере это производство специальной техники на предприятии «Могилевтрансмаш», а также производство башенных кранов с участием завода «Строммашина» и компании Zoomlion. К слову, между этими предприятиями был подписан договор о сотрудничестве и неразглашении информации», — сказано в официальном сообщении.

Тем не менее, известно, что китайский Zoomlion уже поставил в постсоветскую республику несколько кранов, которые установлены на шасси минского автозавода и скоро отправятся в Россию. В течение трёх лет планируется нарастить производство кранов и другой техники на шасси «МАЗ» и «МТЗ», доведя годовые объёмы производства до 1 тысячи единиц.

Рынком сбыта станет Евразийский союз. Также планируется нарастить локализацию производства. Пока же китайские подъёмные краны 40 и 60 тонн устанавливаются на платформы «МАЗ».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Александр Лукашенко намерен посетить Пекин и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Среди основных тем — реализация совместных проектов в различных сферах, включая оборонную и космос. Проблемными вопросами являются хроническое и ежегодно растущее отрицательное сальдо постсоветской республики в торговле с КНР, сокращение китайских инвестиций, отсутствие интереса зарубежных инвесторов к строящемуся под Минском Китайско-белорусскому индустриальному парку «Великий камень».