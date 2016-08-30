Минск, 30 августа, 2016, 22:23 — ИА Регнум. С 2011 года численность периодических изданий в Белоруссии резко сократилась, зато среди имеющихся вырос удельный вес белорусскоязычных изданий. Об этом 30 августа проинформировал Национальный статистический комитет Белоруссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книжные полки

«С каждым годом увеличивается число книг и брошюр, выпускаемых на белорусском языке. В 2015 году на «роднай мове» было издано 1168 книг и брошюр тиражом 3,7 млн экземпляров, что по сравнению с предыдущим годом больше как по количеству (на 5,7%), так и по тиражу (на 1,8%)», — сказано в официальном сообщении.

Ко Дню белорусской письменности, который в постсоветской республике отмечается с 1994 года, Белстат подошел с неутешительной картиной: в 2015 году на «мове» издавалось 135 журналов и 185 газет, их годовой тираж составлял 101 млн или 1/5 общего тиража печатных СМИ республики. В 2011 году число «мовных» журналов и других периодических изданий составляло 160, газет (изданий) — 183, а годовой тираж был примерно на треть больше показателей 2015 года.

Данные за полугодия не приводятся, хотя у Мининформации есть эти данные и от Белстата их наверняка не скрывают. Однако даже по опубликованным годовым данным видно, как количество белорусскоязычных изданий с 2011 по 2015 год неуклонно сокращалось.

Также обращает на себя внимание отсутствие данных по числу журналов и других периодических изданий на русском языке, который является родным для большинства белорусов. Русский язык, согласно Конституции, является государственным в постсоветской республике, политическое руководство которой взяло курс на «белорусизацию», предполагающую повсеместное сокращение сфер использования русского языка.

«На вопрос «На каком языке вы читаете художественную литературу?», который давал возможность выбора нескольких вариантов, 99,4% респондентов назвали русский, и 27,7% — русский и белорусский языки. На вопрос «Литературы на каком языке вы предпочитаете?» 93,7% ответили «На русском» и только 5% — «На белорусском языке», — информировал «Союз белорусских писателей», добивавшийся увеличения расходов русскоязычных налогоплательщиков на «белорусизаторские» мероприятия. В сообщении Белстата сказано также: «При получении общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования в нашей республике изучение белорусского языка обучающимися является обязательным».

Тем не менее, как свидетельствуют данные официальной статистики, в 2015/2016 учебном году в учреждениях дошкольного образования на белорусском языке воспитываются 41,3 тыс. детей (10,1% от общего числа). В дневных учреждениях общего среднего образования системы Минобраза республики (за исключением учреждений специального образования) на белорусском языке обучалось 130,6 тыс. учеников (13,7%), отметили в статкомитете.

Как сообщало ИА REGNUM, русофобствующая прозападная оппозиция в 2014 году обостряла проблемы «белорусизации», которые не теряли актуальности и в 2015 году. В 2016 году власти постсоветской республики продолжили этот курс, вливая большие бюджетные средства (пополняемые российской «поддержкой») в конструирование новых политических мифов и синтезирование новой идентичности белорусов, пытаясь сформировать фобии и добиться мобилизации граждан вокруг «национального лидера» — Александра Лукашенко, бессменно правящего Белоруссией с 1994 года.