Латвия, 30 августа, 2016, 21:52 — ИА Регнум. В латвийском городе Лимбажи снесен монумент, установленный в 1975 году в память о 26 моряках Краснознаменного Балтийского флота, которые погибли в бою 4 июля 1941 года, защищая город от гитлеровских войск, сообщает латвийское новостное агентство ЛЕТА .

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Отметим, что латвийское государство выделило средства в размере €8000 для сноса памятника. По сообщению агентства, состояние монумента оценили как аварийное, угрожающее здоровью и жизни детей ближайшей школы и выдали разрешение на его снос В разрушении монумента с радостью приняло участие местное отделение организации Daugavas vanagi Latvija, поддерживающее местных легионеров СС. Разрушение монумента, произведенное в выходные дни, поддержала партия «Все Латвии», сообщается на ее сайте.