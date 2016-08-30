Санкт-Петербург, 30 августа, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» в хоккейном матче со СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ забросил четыре шайбы за три с небольшим минуты игры, сообщает «Чемпионат».

ak-bars.ru Игроки «Ак Барс»

После того, как форвард СКА Евгений Кетов заработал большой и дисциплинарный штраф за удар коленом, казанцы так интенсивно воспользовались численным преимуществом, что за три минуты и 22 секунды забили четыре шайбы в ворота СКА, которые защищал 20-летний Игорь Шестёркин. Вратарь отразил только пять из девяти бросков по своим воротам и был заменён на Евгения Иванникова.

«Ак Барс» на данный момент обыгрывает СКА в концу первого периода в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.