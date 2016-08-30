Лавров в Крыму: Россия не допустит распространения «нарколиберальных идей»
Симферополь, 30 августа, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Российской делегации в ООН приходится отстаивать соблюдение норм противодействия распространению наркотиков, закреплённых в трёх универсальных конвенциях об антинаркотическом сотрудничестве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в Крыму на 20-м выездном расширенном заседании Межфракционной депутатской рабочей группы по вопросам профилактики и комплексной реабилитации наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний на тему «Формирование комплексной системы противодействия наркомании и алкоголизму в Российской Федерации», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информации и пресс-службы главы Республики Крым.
«В апреле состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, где пришлось побороться, чтобы отстоять нашу линию. Потому что немало было желающих продвигать нарколиберальные идеи и размывать существующую систему, пытаясь отстаивать мнение, что лёгкие наркотики могут быть полезны наркозависимым, чтобы легче переносить болезни», — сказал Лавров.
Также он подчеркнул, что спортивные мероприятия, общение в коллективе, новые встречи, обмен опытом — это надёжный способ «спасти людей».