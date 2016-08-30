Симферополь, 30 августа, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Российской делегации в ООН приходится отстаивать соблюдение норм противодействия распространению наркотиков, закреплённых в трёх универсальных конвенциях об антинаркотическом сотрудничестве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в Крыму на 20-м выездном расширенном заседании Межфракционной депутатской рабочей группы по вопросам профилактики и комплексной реабилитации наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний на тему «Формирование комплексной системы противодействия наркомании и алкоголизму в Российской Федерации», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информации и пресс-службы главы Республики Крым.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

«В апреле состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, где пришлось побороться, чтобы отстоять нашу линию. Потому что немало было желающих продвигать нарколиберальные идеи и размывать существующую систему, пытаясь отстаивать мнение, что лёгкие наркотики могут быть полезны наркозависимым, чтобы легче переносить болезни», — сказал Лавров.

Также он подчеркнул, что спортивные мероприятия, общение в коллективе, новые встречи, обмен опытом — это надёжный способ «спасти людей».