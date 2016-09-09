Москва, 9 сентября, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Фантастические фильмы ужасов — «Хищник» Джона МакТирнана, «Нечто» Джона Карпентера и «Муха» Дэвида Кроненберга покажут в Москве. Сегодня в столичном кинотеатре «Формула Кино Горизонт» открывается программа «Культовое кино 1980-х». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании-организаторе «Иноекино».

Цитата из к/ф «Нечто». реж. Джон Карпентер. 1982. США Взрывчатка

Хорроры «Хищник» и «Нечто» представляют собой культовое кино о противостоянии человека и инопланетного существа. Хищник — вооруженное до зубов чудовище с челюстями-мандибулами, которое преследует и убивает одного за другим членов подразделения спецназа ЦРУ. Инопланетный монстр превосходит человека по многим параметрам, но и он имеет свои слабые стороны, которые, однако, не так просто разгадать.

Цитата из к/ф «Хищник». реж. Джон МакТирнан. 1987. США Карл Уэзерс и Арнольд Шварценеггер,

В 1988 году за лучшие визуальные эффекты, большая часть которых была связана с образом Хищника, фильм получил номинацию на «Оскар».

Другой инопланетный монстр предстаёт перед зрителями картины «Нечто» 1982. Нечто — существо-убийца, способное в любой момент принимать форму своих жертв, включая их отдельные части либо их комбинации.

Благодаря идее трансформации, предложенной молодым специалистом по спецэффектам Робом Боттином, монстр получился оригинальным и не был похож, в частности, на пришельца из вышедшего в 1979 году фильма «Чужой». В 1983 году спецэффекты картины выдвигались на премию «Сатурн».

Цитата из к/ф «Муха». реж. Дэвид Кроненберг. 1986. США, Великобритания, Канада Рождение

Иной, не инопланетный персонаж изображен в фильме «Муха». Картина из серии «боди-хорроров» раскрывает тему мутации человеческого тела. Главный герой фильма — ученый, проводящий эксперименты в области перемещения в пространстве. Будучи в нетрезвом состоянии, он телепортируется вместе со случайно залетевшей в аппарат мухой. Вскоре выяснилось, что компьютер произвел слияние героя и мухи на молекулярно-генетическом уровне, отчего учёный начал постепенно видоизменяться, превращаясь в насекомое.

За грим главного героя картина «Муха» стала обладателем «Оскара» и премии «Сатурн».

Фильмы выходят на большой экран в отреставрированном качестве и будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. В кинотеатре Москвы программа пройдёт до 11 сентября.