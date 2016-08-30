Санкт-Петербург, 30 августа, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Члены Ассоциации грузоперевозчиков намерены предложить правительству России возобновить практику продажи специальных разрешений на провоз большего, чем это разрешено правилами, количества груза. Об этом сегодня, 30 августа заявил, президент Ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. По предварительным оценкам доход от этой деятельности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области может составить порядка 1 миллиарда рублей. Соответствующие расчеты можно сделать и в отношении других регионов.

samarskie-voditeli.ru Разбитая дорога

Грузоперевозчики предлагают направить вырученные от продажи подобных спецразрешений деньги на ремонт и строительство дорог. По оценкам специалистов Ассоциации, дополнительный миллиард рублей позволит ежегодно ремонтировать порядка 200 километров дорожного полотна шириной 7−8 метров.

Как отметили в Ассоциации, одним из аргументов в пользу сохранения действующих лимитов по нагрузке на ось автомобиля является забота о качестве российских дорог, которые, якобы, страдают от движения по ним тяжелых грузовых автомобилей. Но, учитывая существующую загруженность дорог, увеличение количества грузового автотранспорта приведет к еще большему их разрушению.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области государство, инвесторы и население ежегодно теряют семь с половиной миллиардов рублей в связи с действующей нормой, которая требует в два раза сократить массу перевозимых грузов. Причина в том, что соблюдение этого требования в два раза увеличивает количество рейсов и соответствующие траты.

В среднем расходы на топливо, запчасти и зарплату водителям повысились в два раза, но прибыль выросла только у нефтяных компаний и зарубежных производителей автомобилей Volvo и Skania, поскольку вырос спрос на топливо, запчасти и комплектующие. Для сравнения — там, где европейские перевозчики доставляют груз, используя 100 автомобилей, российские вынуждены «гонять» уже 200 единиц автотранспорта.