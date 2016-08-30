Нижний Новгород, 30 августа, 2016, 17:48 — ИА Регнум. В Нижегородской области в ДТП погибли пять человек, трое из которых дети.

ГИБДД Нижегородской области Водитель и четверо пассажиров, среди которых трое детей, погибли на месте

По данным ГИБДД, легковой автомобиль Toyota с номерами Тульской области двигался в сторону Чувашии.

Во время движения на 514 километре трассы М7 водитель легкового автомобиля на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фуру с номерами Свердловской области.

Водитель иномарки, женщина-пассажирка и трое детей 2006, 2012 и 2014 года рождения, находившиеся в салоне, погибли на месте.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

По предварительной информации, погибшие женщина и трое детей были прописаны в Чувашии.