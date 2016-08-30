Москва, 30 августа, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Глава ФСБР Михаил Мамиашвили заявил, что официальной информации о передаче награды Бесика Кудухова индийскому спортсмену нет ни у него, ни у Объединенного мира борьбы (UWF), сообщает «Спорт-Экспресс».

James Cridland Медаль Олимпийских игр-2012

Объединенный мир борьбы (UWF) пока не получал официальных сообщений о лишении медали серебряного призера Олимпийских игр-2012 российского борца Бесика Кудухова. По словам Михаила Мамиашвили, он не хочет допускать мысли о том, что такое возможно. Глава ФСБР подчеркнул, что он очень рад тому, что не участвует в принятии подобного решения.

Напомним, о передаче серебряной олимпийской медали Игр-2012 погибшего в 2013 году российского борца вольного стиля Бесика Кудухова индийцу Йогешвару Дутту сообщил сам индийский спортсмен на своей странице в социальной сети Twitter. По его словам, такое решение было принято после перепроверки допинг-пробы российского борца, давшей положительный результат.

Бесик Кудухов являлся четырехкратным чемпионом мира, бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Спортсмен погиб в результате автокатастрофы 29 декабря 2013 года.