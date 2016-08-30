Брянск, 30 августа, 2016, 17:39 — ИА Регнум. «Брянскэнергобыт» ввел ограничения подачи электроэнергии в 24 школах Брянска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гарантирующего поставщика, задолженность городских школ и детских садов за свет составляет почти 47 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Сумма долга равна полугодовому потреблению электричества. Несмотря на ограничения, долги продолжают накапливаться.

Восемь образовательных учреждений должны более 600 тысяч рублей. Самым крупным должником остается гимназия №3, которая не платит за свет уже восемь месяцев и накопила долг в 995 тысяч рублей. Также крупные суммы задолжали МБДОУ детский сад №135 «Радужный» (863 тысячи за восемь месяцев), МБДОУ детский сад №26 «Добрынюшка» (792 тысячи за 10 месяцев), МБОУ СОШ №61 (768 тысяч за девять месяцев) и детский сад №130 «Деснянские звездочки» (747 тысяч за восемь месяцев).

«С 1 января по 15 августа 2016 года было подано в отношении школ и детских садов г. Брянска 512 исков на общую сумму 70 млн рублей и почти на 1 млн рублей штрафных санкций», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что региональные школы и детские сады платят за свет более добросовестно.

ИА REGNUM напоминает, что школы — не единственные должники. Так, «Брянский городской водоканал» задолжал за электричество примерно 143 млн рублей. И, несмотря на подписанный график погашения задолженности, сумма продолжает расти.

23 августа правительство Брянской области отчиталось о полной готовности школ к новому учебному году. По данным пресс-службы регионального правительства, на подготовку было потрачено 186 млн рублей.